В Воронежской области вложат около 500 млн рублей в строительство парка развлечений

ВОРОНЕЖ. 28 июля. /ТАСС/. Строительство первого в Воронежской области парка развлечений "Дикое поле" начнется в Верхнехавском районе в марте 2021 года, на его обустройство будет направлено 500 млн рублей и создано 250 рабочих мест. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области.

"Предприниматель Сергей Наумов планирует вложить свыше 500 млн рублей в строительство тематического парка развлечений "Дикое поле". Этот инвестиционный проект в сфере туризма предложено реализовать в Каширском муниципальном районе, на 560-м км федеральной трассы М4 "Дон". Планируется создать более 250 рабочих мест. Объект может стать уникальной площадкой для проведения масштабных исторических фестивалей и призван содействовать привлечению туристических потоков в регион", - говорится в сообщении пресс-службы областного учреждения по инвестициям.

Как рассказал ТАСС руководитель Воронежского регионального объединения предпринимателей "Опора России" и автор проекта "Дикого поля" Сергей Наумов, строительство он начнет в марте 2021 года и завершит в течение семи лет, к 2028 году. Ранее Наумов создал в Воронеже частный музей "Петровские корабли" площадью 400 кв. м, в который инвестировал более 20 млн рублей, в нем собраны макеты крепости Азов, дворца и летнего домика Петра I в Воронеже, первых военных кораблей "Гото Предистинация" и "Принципиум", подводной лодки под названием "потаенное судно", стругов, галер, а также специально пошитых для экспозиции десятков видов одежды - от формы стрельца до обмундирования первого российского адмирала Федора Апраксина и парадного мундира Петра I.

"Парк "Дикое поле" будет состоять из кемпинга "Петровские корабли" и еще 15 зон, он включит и корабли эпохи Петра, и крепость в Таврово, и корабельные верфи, а также казацкую зону, спортивную, туристическую, эко-деревню, маленький зоопарк. Первую часть - кемпинг "Петровские корабли" я построю за год, собрав все, что связано в регионе с Петром I, который в Воронеже создавал первые корабли военно-морского флота России", - рассказал Наумов.

Диким полем называется историческая область степей между реками Днестр, Дон и Хопер. В настоящее время на этих землях находятся регионы юго-востока Украины, а также часть областей России, в том числе Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская и некоторые другие. Долго земли Дикого поля находились под контролем донских, хоперских, запорожских казаков, позже на ней для защиты от крымско-ногайских набегов построили Белгородскую засечную черту.

О строительстве флота в Воронеже

В 2021 году исполнится 325-летие создания Военно-морского флота России, первые корабли которого были построены на воронежских верфях. В Воронеже по указу царя Петра I был заложен регулярный военно-морской флот и спущен на воду первый линейный корабль - "Гото Предистинация". Копию корабля сегодня можно увидеть на Воронежском водохранилище у причала Адмиралтейской набережной. Петр I лично выполнил чертежи и расчеты для корабля, сам руководил его постройкой. В Воронеже строили корабли на более 10 верфях в течение 15 лет.