Более 1 тыс. овец раздадут малоимущим в Ингушетии к празднику Курбан-байрам

МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены раздать малоимущим семьям республики более 1 тыс. овец для жертвоприношения в праздник Курбан-байрам (мусульманский праздник жертвоприношения, по-арабски — Ид аль-адха — прим. ТАСС). Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.

"По поручению главы региона малоимущие семьи республики получат более 1 тыс. овец для проведения жертвоприношения в праздник Ид аль-адха. Закуплен мелкий рогатый скот будет на средства Национального фонда развития Ингушетии. Овцы будут розданы по населенным пунктам имамам мечетей, которые уже распределят их по семьям, у которых нет финансовых возможностей самостоятельно приобрести скотину", — сказал Мархиев.

По его словам, властями республики принято решение не закупать мелкий рогатый скот в других регионах. "По информации регионального Минсельхоза, у местных фермеров есть все возможности и достаточное поголовье овец, чтобы полностью предоставить необходимое количество мелкого рогатого скота, нам не придется закупаться в соседних регионах, что также важно в условиях пандемии коронавируса. Необходимо также отметить, что в республике и при раздаче скота, и в день праздника максимально будут соблюдаться меры предосторожности", — добавил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что указом главы республики 31 июля в Ингушетии объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Курбан-байрама. В этот день Минсельхозом региона будут организованы специальные ярмарки по реализации крупного и мелкого рогатого скота.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.