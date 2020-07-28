В Чечне пройдет первый хакатон по дополненной и виртуальной реальности

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Первый хакатон по дополненной и виртуальной реальности пройдет в Чечне с 22 по 24 августа благодаря президентскому гранту. Об этом ТАСС рассказал учредитель автономной некоммерческой организации "Центр инновационного развития "Грозный" Мансур Арсанукаев.

"Это первый хакатон по направлению VR и AR. Мы выбрали именно такое направление, потому что, во-первых, это сквозная технология, которая закреплена в национальных проектах, а во-вторых, у нас есть в регионе несколько команд, которые занимаются VR, некоторые из них даже выиграли грант "Умник". Пройдет мероприятие с 22 по 24 августа, это будут насыщенные три дня, включающие образовательную программу", — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, проведение хакатона "Код Шредингера" направлено на привлечение молодых людей, обучающихся на IT специальностях технических и классических вузов из регионов СКФО. Перед участниками будет поставлена техническая задача, на решение которой им отводится 24 часа в режиме non-stop, без перерыва на сон.

"Мероприятие способствует созданию эффективной системы вовлечения молодежи в активную командную деятельность и содействие их самореализации, это значимо для республики. Призовой фонд составит 100 тыс. рублей. Местом проведения станет Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова", — добавил Арсанукаев.

Гранты президента РФ получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специального оператора, который проводит конкурсы среди организаций. Общую сумму субсидий на гранты президент определяет ежегодно своим распоряжением. Конкурс проводится по 13 направлениям деятельности НКО, причем одно из них — выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства для граждан РФ в возрасте от 6 до 35 лет — появилось в этом году.