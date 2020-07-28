Ученые изучат фауну и почвы полярных островов в ходе экспедиции на судне "Механик Ярцев"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые проведут исследования морской фауны архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в ходе экспедиции национального парка "Русская Арктика" на судне "Механик Ярцев", которая во вторник вышла из Архангельска. Как рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, специалисты также изучат степень загрязнения нефтепродуктами грунтов на острове Хейса Земли Франца-Иосифа.

"Экспедиция национального парка на территорию Земли Франца-Иосифа и остров Северный архипелага Новая Земля - мыс Желания и Оранские острова - пройдет с 28 июля по 14 августа. В ней принимают участие как сотрудники парка, так и приглашенные специалисты. Они будут проводить мониторинг морской фауны: это различные киты, морские птицы, белые медведи, моржи. На острове Хейса Земли Франца-Иосифа пройдут исследования миграции нефтепродуктов на глубину оттаивающего слоя", - сказал Кирилов.

Работы на острове Хейса будут проходить рамках второго этапа этапа совместного научного проекта "Русской Арктики" и компании "Роснефть" "Чистая Арктика". В 2019 году были взяты пробы грунта и прошли картографические исследования на острове Земля Александры. Изучаются те участки, где в советские годы велась интенсивная хозяйственная деятельность. На острове Земля Александры были военные объекты, а на острове Хейса - большая метеорологическая обсерватория.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа велись с 2012 года, всего с 2012 по 2017 гг. с архипелага вывезено более 45 тысяч тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет примерно 89%, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана. После очистки проводилась рекультивация загрязненных земель, но на территории остались очаги загрязнения нефтепродуктами. На острова завозили много топлива и горюче-смазочных материалов, происходили разливы, и в некоторых местах нефтепродуктов в грунте довольно много.

Полученные образцы сравнят с контрольными с "чистых" участков. "Рейс спланирован таким образом, чтобы дать им время отработать, затем судно их заберет и идет на следующую точку", - пояснил Кирилов.

Условия на островах, где проводилась арктическая уборка, разные, поэтому способы очистки и рекультивации использовались тоже разные. По результатам исследований ученые определят их эффективность и выработают рекомендации, в том числе и для других арктических территорий, где нужно проводить очистку от нефтепродуктов.

Без туристов

Полевой сезон в 2020 году в нацпарке проходит в усеченном варианте, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции все туристические рейсы были перенесены на следующий год. "Обычная логистика была нарушена, - отметил собеседник агентства. - Рейс "Механика Ярцева" крайне важен для нас еще и потому, что в ходе рейса будут доставлены грузы и стройматериалы на острова".

Стройматериалы завезут в бухту Тихую острова Гукера Земли Франца-Иосифа, где ведется реставрация единственного деревянного и самого старого самолетного ангара в Арктике. Он был построен в 1932 году и заброшен в 1960 году. Специалисты-реставраторы за полевой сезон-2019 полностью очистили его ото льда, в этом году работы на ангаре планировалось продолжить, их проводят совместно нацпарк и Арктический музейно-выставочный центр (Санкт-Петербург). "Они по срокам сдвинутся, сейчас будут доставлены материалы для продолжения работ на следующий год, - добавил Кирилов. - В экспедиции принимает участие представитель музейно-выставочного центра Николай Фризин, он будет курировать работы по созданию экспозиции в рамках музея освоения Арктики под открытым небом".

Ученые посетят традиционные для туристических рейсов точки, в ходе которых обычно ведется круглосуточное наблюдение за животными. Будет вестись постоянный мониторинг, специалисты проверят состояние лежбищ моржей. В этом году нацпарк вводит новый метод исследований - стационарное наблюдение за моржами на лежбище. Для этого на Оранских островах будет установлен опорный пункт "Русской Арктики", где исследователи будут находиться постоянно в течение полевого сезона.

Фильм о "Русской Арктике"

В ходе экспедиции начнутся съемки фильма о национальном парке. Проект поддержан грантом Русского географического общества, его цель - популяризация знаний об Арктике и ее обитателях. Автор фильма Марина Меньшикова в 2011 году принимала участие в самой первой экспедиции "Русской Арктики", как она говорит, у нее будет возможность оценить масштаб проведенных работ. "История будто бы повторяется: ровно девять лет назад впервые приняла участие в самой первой экспедиции на территорию национального парка. Тогда также конечной точкой была будущая полевая база парка, мыс Желания Новой Земли. Мы снимали фильм о том, как проходило становление парка, - рассказала она ТАСС. - Мне лично будет очень интересно увидеть, как все изменилось в парке за те годы, что прошли. Знаю, что на мысе Желания теперь не разруха, которую я увидела, впервые там побывав. Там полноценная база для жизни и работы полярников с зеленой энергетикой, экологическими тропами и пунктами наблюдения за животными".

Оператор Максим Перваков в этом году на два месяца останется на базе парка на Мысе Желания на острове Северном Новой Земли. А на следующий год длительные съемки предстоят уже на Земле Франца-Иосифа. "Фильм будет посвящен работе сотрудников парка, акцент сделан на работе ученых. Мы очень хотим создать продукт, который будет интересен для школьников. Сейчас в России создается множество проектов об Арктике, но для взрослой аудитории. А мы хотим снять историю и для детей. Ведь, собственно, это наше будущее. Мы покажем, какая Арктика сегодня. И постараемся поднять важные темы сохранения арктических экосистем для будущего", - добавила собеседница агентства.

Перед отправкой в Арктику все члены экспедиции прошли тесты на COVID-19, ни у кого вирус не был выявлен.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.