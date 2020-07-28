В Северной Осетии отремонтировали треснувший после реконструкции мост

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Подрядчик отремонтировал мост через реку Урух в Северной Осетии, на котором ранее после реконструкции за 569,5 млн рублей образовалась трещина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства республики, сейчас мост открыт для безопасного движения транспорта.

"Просадка грунта на участке подъезда к мосту произошла в результате переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками. Генподрядчик ООО "Дагспецстрой- сервис" при обнаружении трещины на подходе к мосту в течение установленного срока устранил все возникшие недостатки", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в комитете проводятся проверочные мероприятия, ознакомление с документацией по сдаче моста. По словам представителя пресс-службы, председатель комитета сейчас находится на рабочем месте.

Мост в селении Хазнидон через реку Урух был открыт после реконструкции в 2019 году. Путепровод ремонтировали с июня по декабрь прошлого года, сумма контракта составила 569,5 млн рублей. В мае в социальных сетях жители республики выкладывали фотографии просевшего участка. В понедельник было возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета, который подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере при ремонте моста.