Более 14 тыс. человек посетили санатории Ставрополья с начала июня

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Санатории Ставрополья с июня приняли 14 тыс. человек, на август забронировано более 15 тыс. путевок. Власти края делают все, чтобы отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод был безопасным, сообщил ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"На сегодняшний день работают уже 100 из 124 санаториев, они приняли на отдых и лечение более 14 тыс. человек. Еще более 15 тыс. путевок забронировано на август 2020 года. Открыты курортные парки, терренкуры, работают фонтаны, бюветы, летние веранды ресторанов и кафе. На наших курортах сейчас точно есть, где погулять и на что посмотреть, а мы - делаем все, чтобы отдых здесь был безопасным", - сказал Владимиров.

По его словам, Ставрополье находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. С 1 июня в крае возобновили работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. "Основным условием открытия санаториев как раз и была их способность обеспечить выполнение требований эпидемиологической профилактики. Для этого в них был изменен регламент работы персонала, приема отдыхающих", - сообщил губернатор.

Глава края уточнил, что для обеспечения безопасности гостей, власти края оказывают помощь не только санаториям, но и администрациям городов-курортов.

"Но, конечно же, защита своего здоровья - это прежде всего задача персональная. Есть рекомендации врачей, Роспотребнадзора, которыми повседневно важно руководствоваться - то же социальное дистанцирование, использование средств защиты. Береженого бог бережет - сегодня в эта народная мудрость читается как никогда актуально", - добавил Владимиров.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 7 880 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 5 107 человека. Умерли 148 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года. Работа курортной отрасли и объектов туристической инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. Сейчас санатории Кавминвод возобновляют работу.