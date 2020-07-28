Строительство новой поликлиники в КЧР завершится к концу текущего года

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести в эксплуатацию новое здание поликлиники в городе Карачаевске в начале 2021 года, написал глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Самый крупный объект, который сейчас строится в городе - это новое здание Карачаевской центральной поликлиники на 350 посещений в смену для жителей городского округа и Карачаевского района <…> Проект, логистика кабинетов и помещений для диагностики - отвечает современным стандартам. И все же, на данном этапе, когда идет отделка внутренних помещений, необходимо тесное сотрудничество строителей и самих медицинских работников, которые уже с начала следующего года будут принимать здесь пациентов", - написал Темрезов.

Планируется, что новая поликлиника будет состоять из детского и взрослого отделений, также в ней разместится женская консультация. Согласно проекту, здание будет трехэтажным с цокольным этажом, общая площадь объекта составит более 7,1 тыс. кв. м. Принимать в поликлинике будут жителей города Карачаевска и Карачаевского района.

Строительство поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену, в городе Карачаевске началось весной 2019 года. Учреждение расположено на территории действующей городской больницы. В высвободившиеся здания городской больницы будет переведено инфекционное отделение, которое в настоящее время располагается в ветхом здании.