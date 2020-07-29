В удаленных селах Чукотки установят солнечные батареи для экономии дизтоплива

ТАСС, 29 июля. Проекты установки солнечных батарей в 2020-2021 годах согласовали для сел Марково, Канчалан и Снежное на Чукотке. Это позволит сэкономить дизельное топливо, на котором работают местные электростанции. Об этом ТАСС сообщили в окружном департаменте промышленной политики.

"Новые источники энергии появятся в Анадырском районе Чукотке в 2020-2021 годах, и населенные пункты для их установки были выбраны с учетом данных солнечной активности на полуострове. Солнечные батареи помогут сэкономить дизельное топливо и сократить расходы на доставку топлива в населенные пункты муниципального района", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что накопленная солнечная энергия будет учитываться с помощью счетчиков, затем ее будут подавать на дизельные электростанции.