Дегтярев поручил разобраться с картельным сговором на топливном рынке Хабаровского края

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручение разобраться с картельным сговором компаний при образовании цен на бензин в регионе. Об этом врио главы заявил во время помещения Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в среду.

Рабочие предприятия сообщили Михаилу Дегтяреву о том, что стоимость бензина Аи-92 доходит до 50 рублей за литр, причем у всех продавцов одновременно.

"Будем обращаться в ФАС, чтобы с этим разобраться. Это картельный сговор, с этим надо разобраться, для этого есть инструменты у государства. Возможно, общественники будут готовы этим заняться в Комсомольске-на-Амуре. Где не доливают бензин, есть, наверное, и такие? Контрольную закупку, в правоохранительные органы - мне копию, я на контроль возьму", - сказал Дегтярев.

Ранее Михаил Дегтярев заявлял о намерении обратиться в Федеральную антимонопольную службу для проверки конкуренции на региональном рынке горюче-смазочных материалов после сообщений о росте цен на бензин.