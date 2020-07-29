Службу заказчика минстроя Хабаровского края реформируют для достройки проблемных объектов

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Хабаровские власти реформируют Службу заказчика регионального министерства строительства, которая занимается экспертизой проектной документации на возводимые объекты. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в среду во время встречи с работниками Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

"Я уже дал поручение краевую службу заказчика полностью реформировать. Меня абсолютно не устраивает, как готовится документация, как проходит контроль со стороны городской власти за стройками, за освоением федеральных средств", - сказал Дегтярев.

Он также раскритиковал несоблюдение сроков строительства в регионе и заявил, что впредь край будет работать только с ответственными исполнителями работ. По его словам, в частности в Комсомольске-на-Амуре есть проблемы с проектами благоустройства набережной реки Амур, медицинских и других социальных объектов, строительства дамб.

Службу заказчика министерства строительства Хабаровского края создали для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Хабаровского края, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.