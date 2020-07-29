Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Более 60 любителей экстремальных видов спорта собрались в среду на фестивале Outdoor Festival Alpindustria Bezengi в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР). Участников ждут несколько увлекательных гонок в горах как в дневное, так и ночное время, а также обучающие лекции и экологическая акция. Об этом ТАСС сообщил президент горного клуба "Альпиндустрия" Сергей Зон-Зам.

"С 29 июля по 2 августа на территории альплагеря "Безенги" состоится третий фестиваль экстремальных видов спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi, это настоящий праздник аутдора (мероприятие, проходящее вне помещения - прим. ТАСС), на котором можно будет попробовать всевозможные вариации активного отдыха в горах на любой вкус. Можно выбрать одну из трех дистанций настоящего горного трейла или даже пробежать их все", - сказал он.

К настоящему моменту на участие в фестивале заявились более 60 любителей скайраннинга (скоростное восхождение на вершину, высотный бег - прим. ТАСС) со всей России. Соревнования пройдут как среди мужчин, так и среди женщин.

Также в программе фестиваля соревнования по скалолазанию, ночной трейлраннинг (бег по природному рельефу), можно поучаствовать в акции по уборке мусора и в ночном скалолазании. На фестивале пройдут полезные лекции, тренировки с профессионалами и реальные тесты снаряжения. Организаторы - МОО "Горный клуб "Альпиндустрия" при поддержке администрации альплагеря "Безенги".

Это первое подобное мероприятие в Кабардино-Балкарии после серии переносов фестивалей и соревнований экстремальных видов спорта из-за пандемии коронавируса, в которых традиционно принимают участие сотни спортсменов как из России, так и из других стран. Ранее международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2020, запланированный на май, перенесли на 2021 год. Международные соревнования по трейлраннингу Adidas x Alpindustria Elbrus World Race - 2020, которые включают в себя ультрамарафонский забег вокруг высшей точки Европы горы Эльбрус (высота 5 642 метра над уровнем моря), также перенесены на следующий год.