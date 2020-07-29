Более 10 школ и детских садов, построенных МО РФ, откроются в Дагестане к 1 сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строители Минобороны РФ к 1 сентября сдадут в Дагестане более 10 школ и детских садов, говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в среду.

"К 1 сентября специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России сдадут под ключ в Республике Дагестан более 10 социальных объектов в рамках федеральной программы "Развитие образования" и национального проекта "Демография", - отмечается в релизе.

Как сообщили в ведомстве, одними из первых новые объекты откроются в Махачкале: в микрорайоне Ак-Гель появится один из самых больших детсадов на 250 мест. В поселке Эндирей построят школу на 300 мест, а также детские сады появятся в селах Кульзеб и Учкент.

Все объекты будут переданы местным органам самоуправления. На данный момент ведомство уже сдало два детских сада в Каспийске и Магарамкенте.

Всего в рамках нацпроектов в 23 районах республики, в том числе в отдаленных и высокогорных районах, военное ведомство РФ построит более 70 объектов, из них 17 школ и 57 дошкольных учреждений.

Сейчас на стройках в республике задействовано более 1,5 тыс. человек и 170 единиц техники. "Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей, воспитателей, учеников и преподавателей. Во всех школах и детсадах будет несколько выходов, установят противопожарные двери и смонтируют специальные системы пожаротушения и сигнализации, связанные с центральным диспетчерским пунктом охраны. Для бесперебойного обеспечения водой предусмотрены накопительные резервуары", - отмечается в сообщении.