В Петербурге закрыли парки и сады в связи со штормовым предупреждением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Парки, сады и скверы закрыли в Санкт-Петербурге в среду из-за надвигающейся непогоды с ливнями, грозами и градом. Об этом сообщили журналистам в городском комитете по благоустройству.

"Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие", - говорится в сообщении комитета.

Как рассказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, на фоне прохождения холодного атмосферного фронта во второй половине дня в среду по Санкт-Петербургу и территории Ленинградской области местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. При грозах прогнозируется кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с. Ожидается, что к началу ночи атмосферный фронт уйдет на территорию Республики Карелия.

В комитете по благоустройству напомнили жителям и гостям города, что при ухудшении погодных условий нужно быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями и воздержаться от посещения территорий парков и садов.

Ливни с грозами прогнозируются в городе второй день подряд. Так, во вторник за 40 минут в южных районах Петербурга выпала почти половина месячной нормы осадков - свыше 30 мм при среднем значении за июль в 80 мм, а число заявок в адрес аварийных служб о подтоплениях дорог и подвалов превысило 250. Пожарно-спасательные подразделения совершили семь выездов из-за падения деревьев. Сообщалось также, что в связи с прогнозом синоптиков на среду коммунальные службы и МЧС в Санкт-Петербурге сохраняют повышенную готовность.