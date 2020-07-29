В Северной Осетии разработали восемь новых маршрутов для туристов

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали восемь новых туристических маршрутов, которые начинаются от столицы республики и завершаются переходом из одного высокогорного ущелья в другое, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Руководитель комитета представил краткую информацию о реализации "дорожной карты" приоритетной программы "Туризм". <…> В республике разработаны восемь маршрутов, наиболее популярным является путь, который начинается во Владикавказе, проходит через Куртатинское ущелье и завершается переходом в Даргавс и Кармадон", - говорится в сообщении по итогам встречи главы региона Вячеслава Битарова с председателем комитета по туризму республики Заурбеком Кодзаевым.

Руководитель региона поручил подготовить для гостей комфортную инфраструктуру и объекты придорожного сервиса, отвечающие самым высоким санитарным требованиям.

Комитет по туризму уже разработал типовой проект, который предоставляется бизнесменам, желающим построить объект придорожного сервиса. Власти будут помогать в работе с администрацией районов, документацией, разрешением на строительство и ввод в эксплуатацию.

Нововведения в туротрасли региона

Кроме того, в районах республики на местах туристического показа размещены 36 информационных щитов с правилами поведения и QR-кодами, с помощью которых туристы смогут получить информацию об объекте без гида. Также разработаны эскизы 10 арт-объектов, три из них уже установлены. До конца августа планируется разместить все арт-объекты по основным туристическим маршрутам. Они разработаны с учетом национального колорита и стиля и будут способствовать популяризации маршрутов. Кроме того, как рассказал Кодзаев, дополнительно приобретены три интерактивных терминала, которые будут установлены на автовокзале, железнодорожном вокзале и в аэропорту. Они позволят гостям республики получить всю необходимую информацию о местах размещения, питания, турагентствах и туроператорах, предоставляющих соответствующие услуги.

По данным пресс-службы, после снятия ограничений приток туристов в Северную Осетию серьезно вырос. В настоящее время все гостиницы и места размещения туристов забронированы на несколько месяцев вперед.

"Сегодня мы отмечаем интерес не только туристов из центральной России, но также гостей, прибывающих в наш регион из соседних северокавказских республик. Приезжие группы размещаются даже в гостевых домах, которые прежде не пользовались спросом. По итогам года рассчитываем выйти к показателям 2019 года. В прошлый период турпоток составил 250 тыс. человек", - сказал Кодзаев.

Устойчивое развитие туризма, по словам Битарова, требует постоянного взаимодействия между органами исполнительной власти и бизнес-сообщества. Он отметил, что туристическая отрасль является ведущим генератором создания новых рабочих мест и предприятий. "Останавливаясь в нашем регионе, каждый гость должен почувствовать внимание, гостеприимство, высококлассный комфорт. Считаю, что сегодня при закрытии внешних границ ситуацию необходимо использовать во благо развития внутреннего туризма. Наша задача - обеспечить незабываемые впечатление для гостей, повышая их осведомленность о нашем регионе и инициировать их возвращение в следующем сезоне", - заключил глава региона.

Накануне он на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым назвал туризм наиболее перспективной отраслью для экономики Северной Осетии. По словам Битарова, что в развитии отрасли большую роль сыграл бы туристический комплекс "Мамисон", открытие которого запланировано на 2022 год.