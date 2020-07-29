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В Петербурге восстановили движение поездов на участке, где столкнулись два электровоза

При этом на месте аварии продолжаются работы, специалисты готовятся поднять вторую секцию одного из электровозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) восстановили сообщение грузовых составов по железнодорожной ветке, на которой накануне столкнулись и сошли с рельсов два электровоза. Об этом сообщили ТАСС в среду пресс-службе ОЖД.

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"Движение по участку восстановлено. Восстановительные работы продолжаются, в частности готовится к подъему вторая секция одного из электровозов", - сказала собеседница агентства.

На месте работают 180 человек, также задействованы краны восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Рабочие уже подняли вагон, электровоз и одну секцию второго электровоза.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, столкновение электровозов привело к значительному ущербу для инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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