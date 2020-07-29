В Липецкой области уложили асфальт на дороге, которая не ремонтировалась с 1980-х годов

ЛИПЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Новый асфальт уложили на семикилометровой автодороге, соединяющей региональную трассу Липецк - Данков с селом Грязновкой в Липецкой области. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В Лебедянском районе сданы в эксплуатацию два участка дорог. Новый асфальт появился на семикилометровом участке дороги на Каменную Лубну - от поворота с трассы Липецк - Данков до села Грязновки", - сказал Артамонов. Он сослался на местных жителей, которые утверждают, что ремонта эта дорога не видела с 1980-х годов. "Теперь здесь ровное двухслойное покрытие и укрепленные щебнем обочины", - отметил глава региона, подчеркнув, что работы велись по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

Артамонов напомнил в этой связи, что приведение в порядок дорог является одним из приоритетов в работе областных властей. "Большая работа в данном направлении выполнена, и многое еще предстоит сделать, каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы", - заверил он.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что для ремонта автодороги использовалась передвижная лаборатория, которая проверяет качество работы по 19 параметрам.

"Компьютер, подключенный к камерам и датчикам, рисует автодорогу во всех подробностях: инженер видит продольный и поперечный уклоны, ширину, ровность. Сцепление колес с покрытием проверяют с помощью специального прицепа", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что за показателями вместе с инженером следили проходящие практику студенты областного гостехуниверситета.

Сейчас в регионе есть две подобные лаборатории. В год с их помощью специалисты должны обследовать около 4 тыс. км дорог.