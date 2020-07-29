Четвертая смена форума "Машук-2020" пройдет очно в середине сентября

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Последнюю, четвертую смену Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", проведут в Пятигорске на горе Машук с 15 по 20 сентября. Участники пройдут обучение по цифровому бизнесу и человеческому капиталу, а также смогут пройти диагностику своих психофизических качеств, сообщили журналистам в пресс-службе форума в среду.

"15-20 сентября в Пятигорске состоится IV офлайн-смена "Лидеры Развития" XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020". На протяжении трех смен онлайн-форума в августе всем участникам будут присуждаться баллы за активность, а по итогам рейтинга будет сформирован публичный лист проектов и лидеров, которых пригласят на Комсомольскую поляну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самой смене участники будут распределены на два сегмента - лидеры и команды. Машуковцы смогут пройти обучение по трекам "Цифровое управление", "Цифровой бизнес", "Цифровой университет", "Человеческий капитал" и "Комфортная среда". Кроме того, состоится и диагностика психофизических качеств участников с применением VR-технологий.

"25-31 августа состоится подготовка к кампусному обучению, на котором будет организована подготовка команд к офлайн-смене при поддержке комитетов по делам молодежи регионов и кадровых партнеров. Кроме того, будут определены и подготовлены менторский состав, задания и треки команд на период очного обучения. Участникам предстоит выполнить домашнее задание, направленное на изучение фактических данных, необходимых для эффективной реализации проектов и освоения отдельных знаний", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, по завершении форума проведут региональные сессии, чтобы закрепить содержание лидерской смены. Состоится публичная экспертиза результатов и рефлексия команд с экспертами о ходе реализации проектов, а также проведение итоговых лидерских региональных конференций для команд с презентацией итогов и обсуждением включения в программу "Машука" очередного года.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.