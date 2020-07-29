В Кабардино-Балкарии завершили строительство 21 ясельного блока на 940 мест

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Строительство 21 ясельного блока в школах и детских садах завершено в Кабардино-Балкарии (КБР), они смогут принять у себя 940 малышей. Строительство велось в рамках нацпроектов, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

В Кабардино-Балкарии реализуются мероприятия в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография", госпрограмм "Развитие образования в КБР" и "Доступная среда", которые оказывают существенную поддержку в обеспечении качественной подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

"Так, завершено строительство и получено разрешение на ввод 21 ясельного блока на 940 мест для детей до трех лет, осуществляется ремонт 18 школьных спортивных залов, обновляется материально-техническая база 42 общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что материально-техническая база школ обновляется и вследствие создания центров "Точка роста". На завершающей стадии - создание центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе школы №33 города Нальчика, которая впервые откроет свои двери для учащихся 1 сентября. Материально-техническое оснащение по нацпроекту предусмотрено и в специальной (коррекционной) школе-интернат №3.

Готовность школ к новому учебному году обсудили 29 июля на совещании у главы региона Казбека Кокова. "Обсуждены вопросы подготовки образовательных организаций региона к новому 2020-2021 учебному году, соблюдения в учреждениях образования требований по обеспечению пожарной и иной безопасности, соответствия их санитарным нормам и правилам", - уточнили в пресс-службе.

Глава КБР подчеркнул, что органам власти республики в оставшийся период необходимо полностью завершить реализацию необходимых мер по обеспечению готовности учебных заведений к приему учащихся с 1 сентября. "Это важнейший текущий вопрос на сегодня и мы должны обеспечить его детальное решение на 100%, контроль здесь не должен ослабевать", - цитирует Кокова его пресс-служба.