Детскую школу искусств отремонтируют в Пятигорске за 26,5 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы пройдут в детской школе искусств им. В. И. Сафонова в Пятигорске (Ставропольский край) до 2021 года по национальному проекту "Культура". На ремонт кровли, классов, инженерной инфраструктуры направят более 26 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске отремонтируют Детскую школу искусств им. В. И. Сафонова. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Культура" на 2020-2021. Общая сумма, заложенная на капитальный ремонт учреждения, составит 26,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждении отремонтируют кровлю, помещения и лестничные площадки, инженерную инфраструктуру, пожарную сигнализацию.

Пятигорская Детская музыкальная школа №1 - одна из старейших музыкальных школ Северного Кавказа, ей более 100 лет. В настоящее время в музыкальной школе обучается 450 детей и работает 44 педагога.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".