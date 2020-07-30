Общины коренных малочисленных народов Севера на Камчатке получили 5 млн рублей поддержки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Камчатки направили 5 млн рублей общинам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на укрепление традиционного образа жизни, сообщается на сайте краевого правительства.

"Финансовая поддержка направлена прежде всего на развитие общин и должна быть использована на осуществление регламентированных видов традиционной деятельности, таких как рыболовство, охота, отлов и отстрел диких животных, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, разведение оленей, а также производство изделий народных художественных промыслов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства должны быть направлены на приобретение оборудования и одежды, средств передвижения и прочее.

Всего в Камчатском крае более 14 000 представителей коренных малочисленных народов Севера. На их поддержку в 2019 году было направлено почти 104 млн рублей, из них более 86 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета, около 15,5 - из федерального.