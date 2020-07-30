Участники экспедиции на остров Беннета покинули Якутск

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательская экспедиция, посвященная 120-летию Русской полярной экспедиции и 30-летию создания МЧС России, отправилась на надувном катамаране из Якутска к острову Беннетта архипелага Де Лонга, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Туристы преодолеют путь по маршруту город Якутск - Тикси - Святой нос - остров Большой Ляховский - остров Малый Ляховский - остров Фаддеевский - остров Новая Сибирь (мыс Высокий) - остров Беннетта и обратно. Впереди более 2,5 тыс. километров сложнейшей экспедиции, из них 1 тыс. километров составляет морской участок. Самый серьезный фактор - ледовая обстановка в Северо-Восточном море", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции установят якутский балаган в качестве спасательного депо и научного стационара на острове. Также на одной из самых северных территорий России будет установлено якутское сэргэ, традиционный символ-коновязь. Помимо этого, экспедиция позволит получить данные об изменении климата и природы на эталонном участке суши, на который почти 70 лет не ступала нога человека. Участники экспедиции проведут анализ состояния памятных мест первопроходцев Арктики и при необходимости отремонтируют их, а также продолжат поиски следов первопроходцев.

Острова Де Лонга относятся к территории Российской Федерации в составе Республики Саха (Якутия). На острове пока не ведется никакой постоянной хозяйственной или научной деятельности.