Новую амбулаторию вместо аварийной старой построили в ставропольском селе

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Завершено строительство врачебной амбулатории в селе Томузловском Буденновского района, на которое было направлено 34 млн рублей. Новая поликлиника будет принимать 65 человек в смену, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"На Ставрополье в селе Томузловском завершено строительство врачебной амбулатории модульного типа. На строительство медучреждения было выделено порядка 34 млн рублей из краевого бюджета в рамках государственной программы СК "Развитие здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинский объект содержит поликлинику для взрослых и детей на 65 посещений в смену и дневной стационар для взрослых на 2 койки. Общая площадь - 370 кв. м.

"В одноэтажном здании амбулатории размещены все необходимые помещения: регистратура, процедурная, прививочная, кабинеты врачей, клиническая и биохимическая лаборатории и иные помещения, предусмотренные действующими нормами. Территория вокруг медицинского учреждения благоустроена и облагорожена", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, новое медицинское учреждение решит задачи по обеспечению шаговой доступности медицинской помощи населению, а также даст дополнительные рабочие места в сельской местности. В селе Томузловском проживают почти 2 тыс. человек. Старая амбулатория находилась в аварийном состоянии.

Строительство новых амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ведется в Ставропольском крае в рамках национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в России до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.