Почти 600 медучреждений отремонтируют на Ставрополье до 2025 года

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья до 2025 года по национальному проекту "Здравоохранение" направят 13,5 млрд рублей на ремонт почти 600 медицинских организаций. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым.

"Был обсужден ход реализации в крае национального проекта "Здравоохранение" - в том числе, планы по развитию первичного звена здравоохранения. Как отметил министр, до 2025 года планируется отремонтировать здания и обновить оборудование 582 медицинских организаций края. На эти цели запланировано 13,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре начнут работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Кочубеевском и Александровском районах. В следующем году запланировано приобрести 37 мобильных комплексов для ФАПов.

"Министр особо отметил, что даже с учетом "коронавирусного" фактора, в целом уровень смертности в крае в первом полугодии 2020 года на 3,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года", - сказано в пресс-релизе.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.