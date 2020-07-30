Аксенов пригрозил подчиненным проверками и увольнениями за задержки ремонта дорог в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить контроль за подрядчиками, которые отвечают за ремонт дорог в регионе, из-за срыва сроков и большого количества нареканий. При этом он пригрозил подчиненным проверками и увольнениями, если ситуацию не удастся исправить.

"Подрядчики медленно раскачиваются. Рассмотрите в плане претензий к должностным лицам - все, кто наблюдали за процессом со стороны, в процессе не участвовал - предложите им поиск другого места работы. Минтранс [Крыма] на сегодняшний день ни одного своего обязательства не выполнил в части выхода подрядчиков на объект и подготовки документации. Под личную подпись Сергея Васильевича Карпова (министр транспорта Республики Крым) опубликуйте документ по графикам - и впоследствии, если этого не происходит, претензии предъявляем лично министру", - сказал Аксенов в четверг на совещании, посвященном строительной отрасли Крыма.

Он отметил, что по объектам "нареканий большое количество, отвратительное качество подготовки документации".

"Напоминаю, что министерство транспорта вообще обязывалось с 21 июля вывести всех подрядчиков на работу, а не контракты заключать", - заявил также глава Крыма. Он поручил заместителю председателя Совета министров Республики Крым Евгению Кабанову провести служебное расследование неэффективной работы по подготовке документации, так как "обещания, данные неоднократно, не выполнялись".

В свою очередь Кабанов сообщил, что в этом году планируется капитальный и текущий ремонт 423 км дорог в регионе. "Данный километраж разбит на 42 государственных контракта. На текущую дату заключены 15 государственных контрактов, все подрядчики мобилизовались. До 7 августа мы планируем заключить полный объем контрактов, и с 10 августа все подрядчики выходят на работу. Плановый срок у нас 30 ноября", - отчитался он.