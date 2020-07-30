В Иванове открыли отреставрированный железнодорожный вокзал

ТАСС, 30 июля. Железнодорожный вокзал Иванова, построенный в 30-е годы XX века в конструктивистском стиле, открылся после реконструкции. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Мне очень приятно быть здесь, открывать вокзал после реконструкции. Впечатление, конечно, производит на всех, кто сюда попадает, очень сильное. Часть элементов была реализована та, которая закладывалась еще в 30-е годы. Вокзал стал удобнее, в том числе и по современным меркам для маломобильных граждан, здесь появилась новая навигация - абсолютно современная, но она состыкована с теми архитектурными формами, которые были заложены еще в 30-е годы", - сказал он.

Здание вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту архитектора Владимира Каверинского. Площадь вокзала превышает 9 тыс. кв. м.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул, что ивановский вокзал является седьмым по размерам в России, самым большим на Северной железной дороге и самым крупным памятником конструктивизма из всех вокзалов. "К сожалению, вокзал после 30-х годов [XX века] пострадал от ряда реконструкций, и архитектурный облик был нарушен, но сейчас по максимуму удалось реализовать с комфортом для пассажиров и с использованием самых последних технологий с точки зрения перевозки пассажиров ту задумку, которая была у конструктивистов 30-х годов. У нас все-таки много памятников конструктивизма, мы с вами столица легкой промышленности России, по большому счету столица авангарда - все это удалось воплотить на нашем вокзале города Иванова", - отметил Воскресенский.

Отреставрировано само здание: кровля, фасад, заменены окна и укреплены фундамент и несущие конструкции, обновлены инженерные системы. Один из залов ожидания станет социокультурным пространством. Реконструированы платформы, заменено освещение, установлены навесы, обустроен подземный переход. Платформа № 1, по данным пресс-службы правительства Ивановской области, стала выше, а платформа № 3 - длиннее.