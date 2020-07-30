Томский вуз будет создавать полимеры для производства генераторов, работающих в Арктике

ТОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) подписал соглашение с группой компаний "Инэнерджи" о совместных научных исследованиях и разработках в направлении малотоннажной химии. Партнеры будут заниматься созданием полимеров для топливных элементов генераторов, способных работать при экстремально низких температурах, например, в условиях Арктики, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"Томский политехнический университет и группа компаний "Инэнерджи" подписали соглашение в рамках развития направления малотоннажной химии. Партнеры будут проводить совместные научные исследования, разрабатывать и производить наукоемкую продукцию, в частности, материалы, блоки и узлы для изготовления электрохимических генераторов на топливных элементах", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова, совместно с партнерами ученые ТПУ займутся переработкой фторполимеров и нанесением их на топливные элементы. Фторполимеры способны изменять свойства топливных элементов и позволят им работать в экстремальных условиях, например, при температурах Арктики.

"Инэнерджи" заинтересована в специалистах, способных разрабатывать полимерные материалы для электрохимических устройств. Такие специалисты нашлись в Томском политехническом университете (ТПУ)", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров группы компаний Алексея Кашина, сказанные после подписания соглашения.

Разработкой будут заниматься также ученые других вузов и НИИ Томска. Для этого до конца года будет создан центр малотоннажной химии, который займется "штучным" производством химических соединений для разных отраслей промышленности. Заделом для центра станут действующие малые инновационные предприятия при вузах и два химических инжиниринговых центра - Томского политеха и Томского госуниверситета. Сейчас участники проекта изучают возможности организации производственных площадок в Томской области. "Инэнерджи" будет одним из заказчиков данного центра по производству высокотехнологичной химии.

Группа компаний "Инэнерджи" зарегистрирована в Москве в 2013 году. Основными видами деятельности предприятия является разработка и производство топливных элементов, систем электропитания различного назначения и мощности.

О топливе для Арктики

Традиционные виды топлива - бензин, дизельное топливо - выдерживают температуры до минус 50 градусов. При более низких температурах они могут просто замерзнуть в баках и системах. В связи с этим ученые модифицируют существующие и ищут новые виды топлива для использования в арктических условиях. Кроме того, Арктика - уникальная природная зона, и топливо для данного региона должно быть экологически чистым и максимально безопасным.

Альтернативой традиционному топливу для работы в Арктике могут стать топливные элементы - устройства, которые могут химическую энергию преобразовать в электрическую с помощью электрохимических реакций. Коэффициент полезного действия у таких машин достигает 90%, а не 30%, как у двигателей внутреннего сгорания, то есть они намного эффективнее и при этом намного более экологически чистые.