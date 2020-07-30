В Северной Осетии к 2024 году ликвидируют шесть несанкционированных свалок мусора

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Северная Осетия по нацпроекту "Экология" ликвидирует шесть несанкционированных свалок мусора до конца 2023 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики по итогам видеоконференции с председателем республиканского правительства Таймуразом Тускаевым.

"До конца 2023 года Северная Осетия должна достичь установленных целевых показателей регионального проекта "Чистая страна", что означает ликвидацию шести несанкционированных свалок. Речь идет о масштабной рекультивации Владикавказского полигона твердых бытовых отходов и мусорных свалках в Ардоне, Дигоре, Алагире, в селениях Хазнидон и Октябрьское", - говорится в сообщении.

По всем объектам, которые негативно влияют на состояние окружающей среды, будет сформирована проектно-сметная документация (ПСД) для получения положительного заключения государственной экспертизы.

К рекультивации Владикавказского полигона приступят уже в этом году, а что касается пяти остальных свалок, то требуемая сумма на разработку ПСД за счет республиканского бюджета будущего года составит 31,338 млн рублей.

"Чистая страна" является одним из значимых компонентов нацпроекта "Экология".

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).