В КЧР около 90 работников культуры повысят квалификацию в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены в 2020 году обеспечить повышение квалификации в рамках нацпроекта "Культура" около 90 сотрудников музеев, театров и библиотек на базе творческих вузов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В фокусе регионального проекта "Творческие люди" - кадровый потенциал работников учреждений культуры республики. С июля 2020 года работники культуры республики проходят обучение в дистанционной форме на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Московского государственного института культуры. В планах обучить 87 специалистов по 15 направлениям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники пройдут повышение квалификации в музейном и библиотечном деле, организации досуговой деятельности, преподавания в детских школах искусств и цифровизации культурного продукта.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. Федеральный проект "Творческие люди" направлен на увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих инициатив. Одной из его целей также является повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, совершенствование профессионального мастерства.