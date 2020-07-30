"Россети" внедрят цифровые системы удаленного контроля на 45 подстанциях в КБР в 2020 году

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Системы удаленного контроля установят в 2020 году на 45 энергетических подстанциях в Кабардино-Балкарии, что, как предполагается, повысит качество и надежность электроснабжения 186 тыс. потребителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в Telegram-канале "Россетей".

"В 2020 году "Россети" внедрят цифровые системы удаленного контроля на 45 подстанциях Кабардино-Балкарии. Работы проводятся в рамках программы цифровой трансформации. <...> В результате повысится качество и надежность электроснабжения 186 000 бытовых потребителей и 143 социально-значимых объектов во всех девяти районах республики и столице региона - Нальчике", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новое оборудование будет собирать и передавать оперативную информацию о наличии напряжения на шинах подстанций 35-110 кВ на центральный диспетчерский пункт. Как отмечается, для минимизации риска сбоев заключены соглашения с двумя альтернативными операторами сотовой связи. "В дальнейшем будет также организована передача данных технологического учета электроэнергии.

В компании подчеркнули, что в первом полугодии 2020 года аварийность в зоне ответственности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" снижена на 7%. "Несмотря на сложные погодные условия, не допущено масштабных нарушений. Повышение наблюдаемости энергообъектов позволит дополнительно улучшить надежность электроснабжения потребителей региона", - говорится в сообщении.