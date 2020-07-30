Высший балл на ЕГЭ по нескольким предметам в Архангельской области получили шесть учеников

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Число школьников в Архангельской области, сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на высший балл сразу по нескольким предметам, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

"Одним из его (ЕГЭ 2020 года - прим. ТАСС) знаковых результатов можно считать достижение шестерых выпускников нашего региона, которые сдали сразу несколько экзаменов на максимальные 100 баллов. <...> По сравнению с прошлым годом суперуспешных выпускников в Архангельской области стало в два раза больше", - говорится в сообщении.

Как уточняется, это выпускники из Архангельска, Северодвинска и Мирного. Учащийся средней школы № 25 г. Северодвинска Дмитрий Неумоин сдал на 100 баллов русский язык и математику. "Из-за пандемии появилось больше свободного времени. Я вставал в 9 утра и готовился с перерывами до 11 часов вечера. Так - на протяжении нескольких месяцев, это помогло. Думал, что напишу информатику на максимум, а получилось наоборот - информатика у меня на 88 баллов, а русский язык и профильная математика - на 100", - приводит пресс-служба слова выпускника.

Как отметили в региональном министерстве образования и науки, средний балл выпускников по большинству предметов вырос по сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество работ, оцененных в диапазоне 80-99 баллов, по химии, географии, профильной математике, русскому языку. В этом году 75 выпускников получили максимальные 100 баллов за экзамен, в прошлом году таких школьников было 67.