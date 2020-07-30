В парке "Кисловодский" появится минералогический сад с отпечатком следа динозавра

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Минералогический сад с образцами пород и искуственным следом динозавра создадут в национальном парке "Кисловодский". Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации города-курорта.

"Около "Красных грибов" (несколько камней высотой около 7 м на территории парка, напоминающих по форме грибы - прим. ТАСС) будет создан минералогический сад с эффектными образцами пород и даже следом игуанодона, подобным знаменитым отпечаткам, найденным в окрестностях Лермонтовской скалы. Отпечаток будет создан искусственно, так как каменную плиту с этими уникальными следами мелового периода доставить в парк не представляется возможным. Она может быть уничтожена при транспортировке или извлечении из места сегодняшнего пребывания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следы располагаются на огороженной территории охраняемого режимного объекта - водозаборника Кисловодского водоканала. Памятник палеонтологии в настоящее время закрыт для массового посещения, увидеть следы рептилий Юрского периода можно только на фотографиях в интернете.

"В настоящее время это уникальный памятник палеонтологии единственный на территории Российской Федерации, единственный в России след игуанодона", - говорится в пресс-релизе.

Территория парка - это 966 га природных ресурсов, которые расположены на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло.