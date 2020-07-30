{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии готовятся к возможной второй волне коронавируса

Подготовлено 940 резервных койко-мест, при необходимости они смогут возобновить работу в течение двух-трех дней

ЧЕРКЕССК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии подготавливают систему здравоохранения региона к возможной второй волне пандемии коронавируса, сообщили в четверг ТАСС в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

"На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но пока нет вакцины и коллективного иммунитета, риск негативного развития эпидситуации сохраняется. По итогам совещания с президентом РФ, глава КЧР Рашид Темрезов дал поручение мобилизировать ресурсы и подготовить систему здравоохранения республики к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе", - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что в регионе подготовлено 940 резервных койко-мест для пациентов с коронавирусом, при необходимости они смогут возобновить работу в течение двух-трех дней. Также продолжает работу госпиталь на базе Черкесской городской клинической больницы на 305 койко-мест. Кадровый резерв сформирован из более 800 медиков, которые уже имеют опыт борьбы с коронавирусом. На складе регионального Минздрава подготовлен месячный запас лекарств для пациентов с коронавирусом и недельный запас средств индивидуальной защиты.

"Благодаря кадровому и техническому усилению Центром гигиены и эпидемиологии КЧР при поддержке лаборатории Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы проводится до 1400 тестирований на COVID-19 в сутки. Сейчас проводится реструктуризация лаборатории на базе Карачаево-Черкесской республиканской инфекционной клинической больницы, закуплено необходимо оборудование для увеличения ее мощности для тестирования на COVID-19", - добавили в оперштабе.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что Карачаево-Черкесия готова к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных в конце марта из-за пандемии. С 17 июля в республике в полном объеме начали работу объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и гостиницы, были сняты ограничения на работу образовательных учреждений, органов ЗАГС, тренажерных залов и бассейнов. Обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 4 443 случая инфицирования, 3 194 жителя выздоровели, 21 пациент умер. В госпиталях республики получают лечение 92 человека, остальные проходят лечатся амбулаторно.

Теги
СКФО
Минприроды Ингушетии будет оказывать регулярную помощь дому-интернату для детей-инвалидов
Дом-интернат для детей-инвалидов был образован в сельском поселении Троицкое в 1950-х годах, его подопечными являются около 60 детей
Читать полностью