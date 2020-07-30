В арктических и сибирских водах пройдет парусная экспедиция в честь 75-летия Победы

ТАСС, 30 июля. Две круизные яхты - "Сибирь" и "Жемчужина" - 1 августа отправятся в парусную экспедицию по водам Арктики и Сибири в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Яхтенный поход начнется в городе воинской славы Архангельске и завершится 30 сентября в Омске, сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"Развитие Арктики немыслимо без знания ее истории, без этого нет будущего. Героические подвиги наших дедов времен Великой Отечественной войны должны быть высечены не только на камне монументов, но и в памяти новых поколений. Парусная экспедиция по местам боевой славы советских арктических конвоев, приуроченная к 75-летию Победы, - одно из важнейших мероприятий для сохранения этой памяти", - приводят в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Как отмечают в министерстве, в экспедицию отправятся двухмачтовая яхта "Сибирь", рассчитанная на 12 человек, и одномачтовая "Жемчужина". Суда пройдут от Архангельска до Омска и зайдут в том числе в Нарьян-Мар, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск. В Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях они возложат венки к местам гибели кораблей в годы войны. Согласно планам, экспедиция продлится с 1 августа по 30 сентября.

Организаторами выступают Российский центр освоения Арктики (ЯНАО) и ассоциация "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области". По словам директора по развитию ассоциации Глеба Плетнева, идея памятного яхтенного похода связана в том числе с созданием 2 августа 1941 года в западной Арктике Беломорской военной флотилии, которая в Великую Отечественную войну защищала арктические рубежи в акватории от Мурманска до Диксона (Таймыр). Она охраняла метеостанции, северные города и инфраструктуру Северного морского пути, по которому шли внутренние поставки.

Еще одна цель инициаторов экспедиции - показать возможность проводить яхтенные походы в водах Арктики и Сибири для развития экспедиционного туризма, малого бизнеса, межрегионального делового сотрудничества. Как отметил Плетнев, участники экспедиции планируют описать маршруты вдоль арктического побережья и Обь-Иртышского бассейна. Это поможет подготовить план создания инфраструктуры, которая необходима для развития парусного туризма на этих территориях. Речь идет в том числе о создании причалов, яхт-клубов, туристических комплексов.

"Нашим крупным партнером вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики является Всероссийская общественная организация "Российское географическое общество", и мы получили задание в плавание, в том числе тестировать намеченный маршрут на предмет соискания интересных направлений для дальнейшего включения в перечень рекомендуемых РГО туристических маршрутов. Наш поход приурочен и к 175-летию создания Русского географического общества", - уточнил Плетнев.