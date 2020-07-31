Архив воспоминаний старожилов откроют в Центре семейной истории в музейном квартале Тулы

ТУЛА, 31 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Поленово" в своем филиале - Центре семейной истории, который откроют в сентябре в музейном квартале Тулы к 500-летию кремля, создаст архив воспоминаний старожилов. В нем, кроме документов, будут храниться видеозаписи с рассказами туляков о разных периодах истории региона, сообщила ТАСС директор музея-заповедника Наталья Поленова.

"Главная задача Центра семейной истории - вовлечь жителей Тулы в работу по изучению традиций, биографий своих предков, он должен стать одним из главных мест по изучению семейных архивов, помочь восстановить картину жизни прошлых поколений. Там будет создан архив не только документов, но и видеозаписей воспоминаний туляков. Подразумевается, что любой житель сможет обратиться к нам, если его, например, пожилой родственник может что-то интересное рассказать об истории семьи, города, области, мы направим нашу съемочную группу и запишем это", - сказала Поленова.

По ее словам, видеозаписи будут использованы в том числе при создании экспозиций, размещены на сайте центра. "Мы изучили опыт различных организаций, которые работают в схожем направлении, в том числе опыт израильского национального мемориала Катастрофы и Героизма в Иерусалиме "Яд ва-Шем". Подобные видеоархивы очень востребованы", - отметила Поленова.

В центре планируется делать серию сменных экспозиций, ключевой рассказ пойдет о традициях фамилии Поленовых и судьбах людей, окружавших семью художника. "Первую экспозицию планируем открыть в конце сентября, к юбилею Тульского кремля, для нее уже есть материал более чем о 10 тульских семьях. Это династии и оружейников, и священников, и ювелиров, причем мы не ставим задачу рассказывать только о каких-то очень известных фамилиях. В общем-то все население Тулы, так или иначе, связано через общие моменты в историях семьей, жизни города, а такие проекты еще больше сплотят людей", - добавила Поленова.

Филиал музея-усадьбы художника Василия Дмитриевича Поленова откроется в здании, построенном в конце XVIII века на улице Благовещенской, там будет создан Центр возрождения семейных традиций. Он, а также филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле", Тульского музея оружия и ряда региональных учреждений культуры станут ядром музейного квартала. Их открытие планируется провести в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" расположен в Заокском районе Тульской области. Музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Поленовым (1844-1927), комплекс включает в себя 17 мемориальных зданий и усадебный парк, посаженный самим художником.