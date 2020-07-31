В Улан-Удэ после реконструкции открыли железнодорожный вокзал

УЛАН-УДЭ, 31 июля. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал города Улан-Удэ открыли в пятницу после реконструкции, на которую было направлено 950 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 31 июля, накануне Дня железнодорожника состоялось официальное открытие железнодорожного вокзала Улан-Удэ после его масштабной реконструкции", - говорится в сообщении.

Реконструкция шла с 2018 года поэтапно. Вокзал все это время продолжал обслуживать пассажиров. В результате реконструкции вокзальный комплекс Улан-Удэ полностью адаптирован для маломобильных граждан. Для них предусмотрены тактильный план вокзала, надписи на поручнях и обозначения на полу, ступенях и сходах. Вокзал оснащен лифтами и подъемником для посадки в вагон.

Два отдельно стоящих здания вокзала объединены, теперь имеется сквозной проход к медпункту и камерам хранения. На первом этаже размещены кассы, вестибюль с зоной отдыха пассажиров, зона досмотра, справочное бюро. На втором созданы условия для комфортного пребывания пассажиров: бизнес-зал, детская игровая зона, зал переговоров, касса по продаже авиационных билетов. В новом здании вокзала есть 12 комнат длительного отдыха на 32 койко-места. В старом здании было 24 койко-места.

Вестибюль украсили четыре панно, которые рассказывают об истории и современной жизни Бурятии, о мифах и легендах Байкала. Для создания панно, каждое из которых весит около 350 кг, использовались камни-самоцветы и мрамор.

Вокзал Улан-Удэ

Вокзал в Улан-Удэ был построен в 1937 году. На протяжении долгого времени там не проводился капитальный ремонт, объект не отвечал требованиям современного вокзального комплекса столицы субъекта РФ. Станция Улан-Удэ расположена на 5 641 км Транссибирской магистрали. На ней ежегодно обслуживают более 500 тыс. пассажиров, в пригородном сообщении - около 80 тыс. Суточный пассажиропоток превышает 1,7 тыс. человек.

В рамках инвестиционной программы Восточно-сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в 2020 году на Транссибирской магистрали на территории Бурятии также планируется завершение реконструкции моста через реку Селенга на участке Иркутск - Улан-Удэ, реконструкция станции Новая. В 2021 году планируется завершить реконструкцию станции Онохой.