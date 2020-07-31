На Дальнем Востоке поймали огромного тунца

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тунец рекордных размеров доставлен рыбаками из акватории Южных Курил, сообщает в пятницу на своем сайте Владивостокский морской рыбный порт. Вес рыбы составил 184 кг.

"К причалу ОАО "Владморрыбпорт" пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 кг успешно выгружен на хранение в холодильник №2. Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил", - говорится в сообщении.

Всего в этой партии дальневосточным рыбакам удалось поймать 13 крупных рыб общим весом порядка 2 567 кг.

Тихоокеанский голубой тунец занимает второе место по размеру в своем роде после обыкновенного тунца. Максимальная зарегистрированная длина когда-либо выловленного голубого тунца составляет 3 м, а масса - 450 кг. В 2013 году был установлен ценовой рекорд, продан тунец весом 222 кг за $1,8 млн. Годом ранее тунец весом 269 кг был продан за 56,49 млн японских иен, или $728 тыс.