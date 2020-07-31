Глава Приамурья предложит сократить сроки передачи "дальневосточного гектара"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратится в федеральный центр с просьбой сократить сроки передачи "дальневосточного гектара" в собственность арендодателя, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Мы будем выступать с предложением внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли - не через пять лет, а сделать этот срок меньше", - цитирует пресс-служба Орлова.

По информации пресс-службы, в настоящий момент около половины всех предоставленных земельных участков - больше 3 тыс. - уже осваиваются. "В основном - 65% - это сельскохозяйственное производство, 6% - индивидуальное жилищное строительство. Выдано 187 разрешений на строительство жилых домов на дальневосточных гектарах, восемь жилых домов уже введены в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С этого времени в Амурской области по программе было выдано более 7 тыс. участков. В настоящее время гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду только после пяти лет пользования.