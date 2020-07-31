Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Уникальный и единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в дагестанском Дербенте. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте. Буксировка ракетного экраноплана по морю заняла 14 часов. Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава военнослужащих флотилии", - говорится в сообщении.

По данным ЮВО, подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из Каспийска заняла около суток. Планируется, что "Лунь" станет центральным экспонатом дербентского парка "Патриот".

Уникальный объект, получивший на Западе название "Каспийский монстр", был создан на заводе "Волга" и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Экраноплан предназначался для борьбы с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет "Москит". Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы. Экраноплан "Лунь" благодаря высокой скорости движения (500 км в час) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета экраноплана - от 1 до 5 метров. Дальность полета - до 2 тысяч км. Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.