В Железноводске установят памятник детям-героям Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Памятник детям-героям Ставрополья, которые помогали солдатам во время Великой Отечественной войны, установят 1 сентября на территории школы №3 в Железноводске, сообщила в пятницу пресс-служба города-курорта.

"Монумент будет открыт на территории школы №3 в День знаний - 1 сентября. В этом году школа №3 отмечает свой вековой юбилей. Старую стелу, которая была установлена в школе 1970-х годах, было решено отреставрировать и посвятить детям-героям Ставрополья", - рассказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что на стеле изображены силуэты лиц девочки и мальчика, а также написаны имена детей, которые были партизанами или помогали солдатам в годы Великой Отечественной войны.

"В новый учебный год образовательное учреждение войдет обновленным. При поддержке губернатора Владимира Владимирова капитально отремонтировали и замостили плиткой школьный двор, завершаем обустройство современной многофункциональной спортивной площадки, где кроме командных видов спорта ребята также смогут заниматься воркаутом", - отметил Моисеев.

По данным пресс-службы, школы Железноводска продолжают оснащать видеонаблюдением. В этом году установили уже 22 камеры видеонаблюдения, каждая из которых транслирует изображение на пульты, установленные в кабинете у директора и на входе в образовательное учреждение.