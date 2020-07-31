На Ставрополье в 2020 году более 500 детей-сирот получат жилье

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году обеспечат квартирами более 500 детей-сирот. С начала года жилье на территории 10 районов края и в двух городах получили уже 182 человека, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства региона.

"В Единой информационной системе в сфере закупок наше министерство на постоянной основе размещает аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. Так, во втором квартале 2020 года размещено около 100 таких аукционов. Всего до конца года планируем обеспечить жильем более 500 человек", - отметил министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что всего с начала 2020 года жилые помещения предоставлены для 182 детей-сирот на территории 10 районов, а также в городах Невинномысске и Ставрополе. Кроме того, с марта министерством имущественных отношений края зарегистрировано 75 заявлений о предоставлении сертификатов на приобретение жилья.

По данным управления, жилье для детей-сирот закупается за счет краевого бюджета, на эти цели в 2020 году выделено 792 млн рублей.