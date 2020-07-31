В Калмыкии многодетные семьи получат единовременные выплаты на подготовку детей к школе

ЭЛИСТА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии единовременно выплатят по 5 тыс. рублей на ребенка многодетным семьям, ведущим подготовку школьников к новому учебному году, сообщила ТАСС в пятницу министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

"Подготовка детей к школе - затратное дело, особенно сложное для многодетных семей в период пандемии. Им будет оказана финансовая поддержка в размере 5 тыс. рублей на одного ребенка, ее получат 10,8 тыс. школьников из многодетных семей. На эти цели из республиканского бюджета направим 54 млн рублей", - сказала она.

Выплаты получат семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения на 1 июня, а также обратившиеся в период с 1 июня до 1 сентября за получением статуса многодетной семьи. Они предназначены для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях республики. На полученные средства семьи могут приобрести школьную форму и письменные принадлежности, пояснила министр.

Единовременная выплата будет предоставляться территориальными органами социальной защиты населения на основании имеющихся у них данных. Соответствующие справки из общеобразовательных учреждений необходимы только в случаях, если ребенок в этом году поступил в первый класс или сменил школу, либо семья впервые становится на учет как многодетная, уточнили в пресс-службе министерства социального развития, труда и занятости региона.