Архангельские поисковики будут работать на местах боев советско-финской войны в Карелии

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Архангельский поисковый отряд "Следопыт" с 1 по 20 августа будет работать в местах боев советско-финской войны в Суоярвском районе Карелии, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области.

"13 бойцов отряда "Следопыт" архангельского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" отправились в военно-поисковую экспедицию. С 1 по 20 августа "следопыты" будут работать на местах боев советско-финляндской войны в Суоярвском районе Республики Карелия", - говорится в сообщении.

В результате архивной работы стало известно, что в годы войны во время мартовского наступления 1940 года в этих местах из состава четырех дивизий погибли более пяти тысяч бойцов.

В этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией пришлось пересмотреть график проведения экспедиций, в них отправились только опытные поисковики. В рамках государственной программы по патриотическому воспитанию в 2020 году на экспедиции выделено порядка 400 тысяч рублей.

Всего в этом году около ста архангельских поисковиков стали участниками межрегиональных экспедиций. Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного центра "Патриот", поисковики из разных районов области работают в составе экспедиций в Карелии, Волгограде и Ленинградской области. "В этом году количество выездов значительно сокращено", - добавили в пресс-службе.

Советско-финская война

"Зимняя" война между СССР и Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до второй революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).

Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран называют цифры от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненых солдат и офицеров.

Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу - к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.