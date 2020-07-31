Два колледжа Дагестана получат 85 млн рублей на улучшение материально-технической базы

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Автомобильно-дорожный и Колледж машиностроения и сервиса им. Орджоникидзе в Дагестане выиграли гранты на общую сумму около 85 млн руб. от Минпросвещения РФ на улучшение материально-технической базы в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана в пятницу.

"Подведомственные Минобрнауки Республики Дагестан колледжи - Автомобильно-дорожный в г. Махачкале и Колледж машиностроения и сервиса им. Орджоникидзе в г. Каспийске - вошли в список победителей конкурса Министерства просвещения России на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий. <…> Отбор по итогам конкурса прошли 175 профессиональных образовательных организаций, в том числе два дагестанских колледжа, общая сумма выигранных грантов которых составила порядка 85 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, средства будут направлены на улучшение материально-технической базы колледжей. Всего от Дагестана в конкурсе принимали участие шесть образовательных организаций. Ранее в федеральном грантовом конкурсе победил Технический колледж им. Ашуралиева, на базе которого до конца года будет открыт Центр опережающей профессиональной подготовки.

"Нацпроект "Образование" несет в себе колоссальные возможности, если в нем правильно и активно участвовать. Мы работаем в этом направлении второй год. И привлекли к этой работе все подведомственные организации. Только в этом году наши колледжи стали обладателями грантов в сумме более 120 млн рублей", - сообщила вице-премьер правительства региона, министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, ее цитирует пресс-служба.

Конкурс проводился в рамках реализации программы "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".