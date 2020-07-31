МФЦ на Ставрополье вновь начали оказывать полный спектр услуг

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Новые послабления ограничений из-за коронавируса ввели на Ставрополье. Многофункциональные центры вновь начали оказывать полный спектр услуг, сообщает краевой оперативный штаб в пятницу.

"На Ставрополье ввели новые послабления ограничений из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Согласно документу, полный спектр услуг начинают оказывать многофункциональные центры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находящиеся на территории региона МФЦ будут работать практически в прежнем режиме, за исключением некоторых ограничений. Чтобы получить какую-либо из услуг, клиентам сначала необходимо записаться по телефону или в интернете. Постановление губернатора датировано 30 июля, оно вступило в силу со дня опубликования.

Сообщается, что ранее работа многофункциональных центров была значительно ограничена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В настоящее время край постепенно возвращается к нормальной жизни. За сутки на Ставрополье излечились от коронавируса 105 человек. Всего в крае зафиксировано 8 223 случая заражения, выздоровели с начала пандемии 5 482 пациента, скончались 156 человек.