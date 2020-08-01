Жители всех регионов РФ могут получить "дальневосточные гектары" в Бурятии и Забайкалье

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный гектар", участники которой могут бесплатно получить землю в Бурятии и Забайкальском крае, в субботу стала доступна для жителей всех регионов России и соотечественников, живущих за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". С 1 февраля право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители ДФО.

"С 1 августа стартует третий этап реализации программы "Дальневосточный гектар" на территории Республики Бурятия и в Забайкальском крае - право на получение "гектаров" распространяется на жителей всей России, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", - сказали в пресс-службе.

По словам первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Бурятии Марины Коротич, в республику уже звонят жители западных регионов России, которые интересуются возможностью получения земли.

В АРЧК добавили, что за первый год реализации программы "Дальневосточный гектар" землю в Бурятии и Забайкальском крае получили более 5,4 тыс. человек: 2,1 тыс. - в Бурятии, 3,3 тыс. - в Забайкалье. Чаще всего участки берут для строительства жилья.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Как отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, эта программа уже стимулировала создание 108 новых поселений.