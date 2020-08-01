Бурятия и Забайкалье стали самыми популярными регионами по "дальневосточным гектарам"

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек за год получили бесплатные земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в Бурятии и Забайкальском крае. Таким образом, земли в этих регионах стали наиболее востребованными за последние 12 месяцев на Дальнем Востоке, сообщили ТАСС в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". С 1 февраля право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители ДФО.

"За первый год реализации программы "Дальневосточный гектар" землю в Бурятии и Забайкальском крае получили более 5,4 тыс. человек: 2,1 тыс. - в Бурятии, 3,3 тыс. - в Забайкалье. Количество предоставленных земельных участков свидетельствует о том, что механизм программы работает и востребован. Забайкалье и Бурятия в рейтинге регионов ДФО в течение последних 12 месяцев занимают первое и второе места по количеству заключенных договоров на "дальневосточные гектары", - сказал руководитель АРЧК Сергей Ховрат.

Чаще всего участки в Бурятии и Забайкалье берут для строительства жилья. В Забайкалье эту цель выбрали 84% участников программы, в Бурятии - 57%. Следом идет сельское хозяйство. Наибольшим спросом пользуется земля вблизи населенных пунктов. Особенно высок спрос на участки вокруг Читы.

В Бурятии, по данным местных властей, с 1 февраля землю решили получить более 50 жителей других дальневосточных регионов, с 12 гражданами уже заключили договоры безвозмездного пользования: одиннадцать из них - из соседнего Забайкалья, еще один - из Якутии.

"С 1 августа стартует третий этап реализации программы в Бурятии и Забайкалье - право на получение "гектаров" распространяется на жителей всей России, а также на соотечественников, живущих за рубежом", - напомнил Ховрат. По словам первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Бурятии Марины Коротич, в республику уже звонят жители западных регионов России, которые интересуются возможностью получения земли.

Земли становится больше

"Дальневосточные гектары" не предоставляют на особо охраняемых природных территориях. К зонам "нельзя" также отнесены защитные леса, водные объекты с прибрежными береговыми полосами. По программе "Дальневосточный гектар" также нельзя взять земли, у которых уже есть правообладатели, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, территории городов и участки с расположенными на них объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения и археологическими памятниками.

Во многих регионах Дальнего Востока "гектары" не предоставляются и вблизи городов, в так называемых буферных зонах. Поэтому одной из причин повышенной популярности программы в Забайкалье, по мнению гендиректора АРЧК, стал отказ от создания вокруг Читы буферной зоны. Эти земли оказались наиболее востребованы, так как на них лучше развита инфраструктура, удобная транспортная доступность - люди могут получить участки всего в получасе езды от центра Читы.

Успех такой практики заставил власти и в других регионах пересмотреть буферные зоны и увеличить территории, доступные для получения "дальневосточных гектаров". Так, в начале июля депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии приняли законопроект, распространивший действие программы на 1 тыс. га в Заиграевском районе, расположенном недалеко от Улан-Удэ. "Эта территория привлекательна близостью к столице Бурятии, транспортной доступностью, наличием необходимой инженерной инфраструктуры. Проект получил положительное заключение в Минвостокразвития РФ", - отметили в руководстве региона.

По словам Ховрата, работа по сокращению буферных зон идет и в других регионах Дальнего Востока. "Буферная зона стала меньше вокруг Магадана, Уссурийска, Арсеньева, Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре. Ведутся переговоры о сокращении буферных зон вокруг крупнейших городов Приморья - Владивостока, Артема и Находки. Я считаю, что буферные зоны надо открывать и дальше, чтобы у людей была возможность брать земли вблизи городов, строить на них дома. Будем вместе с регионами работать над этим", - сказал он.

Новые поселения

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. И, как отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, она уже стимулировала создание сотни новых поселений. Начался этот процесс и в новых дальневосточных регионах - в Бурятии и Забайкалье.

"Учитывая, что программа "Дальневосточный гектар" реализуется в Бурятии лишь с 1 августа 2019 года, образование агломераций [скоплений используемых участков] пока находится на начальной стадии", - сказала Коротич. При этом в регионе уже просматриваются черты, как минимум, трех будущих агломераций - возле сел Новая Брянь, Десятниково и Тресково.

Село Новая Брянь находится в Заиграевском районе Бурятии, в 75 км от Улан-Удэ. Семья Солдатовых уже обзавелись здесь земельным участком, построили на нем дом и обустроили хозяйство. "До "гектара" остро стоял вопрос, как быть, если нам откажутся дальше сдавать квартиру? Жизнь в съемном жилье ненадежна, а хочется уверенности в будущем. И вот, стартовала программа - в феврале мы с мужем взяли 1,6 га в селе Новая Брянь", - приводит пресс-служба АРЧК слова Татьяны Солдатовой.

Полученный участок находится возле дороги и линии электропередачи, что позволило семье меньше чем за полгода подключить электричество, расчистить территорию, построить небольшой домик, баню и гараж, посадить овощи.

"Программа "Дальневосточный гектар" - это беспрецедентный механизм, позволяющий человеку быстро и без лишней бюрократии выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до одного гектара из расчета на одного человека, включая несовершеннолетних детей. Программа предполагает максимальную свободу самореализации граждан: гражданин сам выбирает землю и вид ее разрешенного использования - например, для ведения бизнеса, организации личных подсобных хозяйств, строительства жилья", - сказал начальник департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Сергей Быстров в эфире телеканала "Россия-24" (ГТРК "Чита").

Его коллега из Бурятии Марина Коротич согласилась с этой оценкой. "Мы уже видим положительную динамику вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Кроме того, в местах агломераций наблюдается рост социально-экономического развития в связи с планируемым обеспечением ее инфраструктурой", - добавила она.