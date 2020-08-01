Во Владивостоке начался фестиваль дальневосточных гребешков

ТАСС, 1 августа. Во Владивостоке начался третий гастрономический фестиваль "На гребне", участники которого смогут попробовать знаменитый дальневосточный деликатес - морские гребешки - в 60 ресторанах в 12 регионах России, сообщает пресс-служба губернатора Приморья.

"Основная цель мероприятия - развитие гастрономического туризма и знакомство гостей ресторанов с одним из ценнейших продуктов дальневосточной кухни - приморским гребешком. С каждым годом количество ресторанов-участников растет - попробовать морской деликатес в этом году можно будет более чем в 60 ресторанах в 12 регионах России. Столицей фестиваля стал Владивосток - один из самых популярных городов для гастрономического туризма в России по мнению пользователей Booking.com.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году от Приморского края в мероприятии принимают участие 30 ресторанов, среди которых 29 ресторанов из Владивостока.

Гастрономический туризм - относительно новый вид туризма, целью которого является знакомство с традиционной кухней той или иной страны и получение вкусовых ощущений. Такой вид путешествий в последнее время очень популярен и приходится по душе многим. По мнению экспертов выездной онлайн-сессии ВЭФ, которая прошла в Москве 10 июня, этот вид туризма на Дальнем Востоке имеет серьезный потенциал для роста.

Во втором фестивале "На гребне", который прошел с 1 по 15 июля 2019 года, приняли участие порядка 50 ресторанов из 16 городов России: гости фестиваля съели более 10 тонн знаменитого дальневосточного деликатеса. Во Владивостоке гребешки подавались свежими из аквариума, а в остальных городах - в виде авторских блюд от шеф-поваров.