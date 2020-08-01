Врио главы Хабаровского края проверит подготовку к зиме в северных районах

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на месте проверит ход подготовки к отопительному сезону в северных районах региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства в субботу.

"Врио губернатора края с рабочей поездкой отправился в Николаевский и Охотский муниципальные районы. Михаил Дегтярев осмотрит социальные объекты, а также оценит ход подготовки к отопительному сезону", - говорится в распространенном релизе.

Вопросы социально-экономического развития территории, подготовки к зиме Дегтярев обсудит на совещании с муниципальными властями, представителями общественности.

В Николаевске-на-Амуре глава проконтролирует работы по строительству социальных объектов - лечебного корпуса центральной районной больницы, многоквартирного жилого дома, физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. Дегтярев также оценит потенциал рыбодобывающих предприятий района. Кроме того, глава региона осмотрит площадки городского сквера в рамках реализации проекта "Современная комфортная городская среда". В воскресенье глава побывает в Охотском районе.

Это вторая рабочая поездка Дегтярева по краю, на прошлых выходных он посещал Советско-Гаванский и Ванинский районы.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, возглавлявший ранее комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.