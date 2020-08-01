Врио главы Хабаровского края распорядился направить 5 млн рублей на научные гранты

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Научные проекты в Хабаровском крае получат поддержку в размере 5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Дегтярев, сообщила пресс-служба регионального правительства в субботу.

"Около 5 млн рублей распределено между исследовательскими институтами и вузами края. Соответствующие распоряжение подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Финансовую поддержку получат 19 проектов. Средства будут направлены на реализацию проектов в области научных исследований", - говорится в распространенном релизе.

Грантовый конкурс проводится по двум направлениям - в области естественных и технических наук, гуманитарных и общественных наук. Максимальный размер гранта - 500 тыс. рублей.

В этом году на участие в конкурсе поступила 171 заявка. В итоге финансовую поддержку получили 19 проектов. Наибольшее количество разработок представили ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН.

"Наука - то, без чего невозможно стабильное развитие во всех сферах не только региона, но и страны в целом. Научный потенциал Хабаровского края - это 16 вузов и филиалов, пять научных организаций Российской академии наук. Свой вклад вносят более трех тысяч человек, в том числе около 400 докторов наук, более 2 000 ученых и специалистов. Задача же регионального правительства - поддерживать их начинания на благо региона" - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Гранты на реализацию научных проектов в Хабаровском крае выделяют с 2015 года. Также в целях стимулирования научной активности талантливой молодежи, молодым ученым вручаются премии и дипломы лауреатов премии губернатора края. Ежегодно, в преддверии Дня российской науки проводится конкурс молодых ученых и аспирантов. А начиная с 2015 года за выдающиеся научные достижения, создание научных школ, разработку прогрессивных научных теорий и подготовку научных кадров трем профессорам и научным сотрудникам ежегодно присваиваются почетные звания Хабаровского края "Заслуженный деятель науки Хабаровского края".