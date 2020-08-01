Поисковики из Казани обнаружили в озере под Мурманском кабину самолета Пе-2 времен войны

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Кабину самолета Пе-2 времен Великой Отечественной войны обнаружили в озере Среднее Ваенгское под Североморском Мурманской области участники экспедиции региональной общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан совместно с поисковиками Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции, председатель Совета "Объединения "Отечество" Александр Коноплев.

"Это наша четвертая по счету экспедиция, в прошлые годы нам удалось поднять двигатели и крупные детали самолета, но не удалось обнаружить местонахождение кабины. При падении с большой высоты самолет разбило о воду так, словно он ударился о бетон, его буквально разорвало на части, очень много мелких обломков, которые разбросаны в радиусе больше 20 метров. В этот раз нам повезло найти кабину", - сказал Коноплев.

Он добавил, что в ходе этой экспедиции уже удалось извлечь из найденной кабины бронеспинку и прицел, личные вещи летчиков: компас, нож, линейку штурманскую, мундштук, закрытый парашютный замок, подняли также карбюратор, радиостанцию и тормозную решетку самолета Пе-2. В группе более 20 поисковиков, они работают в двух походных лагерях, развернутых на противоположных берегах озера для удобства обработки и транспортировки найденных предметов. На воде сооружена плавучая платформа на основе четырех катамаранов со специальным подъемником и помпой, с нее происходят погружения водолазов, работа организована в несколько смен.

Один из водолазов, Андрей Пустовалов, по профессии учитель информатики в 57-й мурманской школе, делится впечатлениями. Для него дайвинг - это 20-летнее хобби, опыт серьезный, есть допуски для работы на большой глубине - до 60м.

"Здесь, конечно, условия тяжелые, работать приходится в полнейшей темноте, в отсутствие видимости, наощупь. Как это происходит: после того, как ил осел за ночь, первый водолаз, который погружается, осматривает по мере погружения дно, там, внизу, проложены так называемые ходовые концы между узловыми точками - ориентиры. Чем ниже он опускается, тем сильнее поднимается ил, и уже второй, третий водолазы вынуждены работать вслепую. Приходится спускаться не парами, а поодиночке, в целях безопасности, чтобы во тьме не удариться масками, оборудованием, просто одной рукой держишься за "ходовички", второй нащупываешь предметы, похожие на останки самолета, и относишь в корзину", - рассказал Пустовалов.

Обстоятельства гибели фронтового бомбардировщика Пе-2

По данным поисковиков установлено, что самолет Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота разбился 14 августа 1942 года. В боевом донесении, которое хранится в Центральном архиве Военно-Морского флота в Гатчине, говорится, что при учебном бомбометании самолет загорелся в воздухе и упал в озеро, экипаж погиб. Но в ходе работы экспедиционная группа выяснила, что самолет был сбит.

"По архивным данным, в результате учебного бомбометания у экипажа загорелся правый двигатель, и он упал в озеро, это расценивается как небоевая потеря, хотя экипаж был боевой, очень опытный, это все было на документах в теории. Но когда пошла практика, в виде подъема двигателя, то мы увидели, что правый двигатель пробит пулеметными очередями, лопасти пробиты. Из этого следует, что самолет был сбит над озером, сзади подобрались немецкие истребители-охотники и подбили наш экипаж", - рассказал руководитель поискового отряда "Ваенга", начальник отдела регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Эдуард Миронов.

Экипаж капитана Щербинина был боевым

Установлено, что в состав экипажа погибшего бомбардировщика Пе-2 входили: командир - капитан Георгий Щербинин, штурман - старший лейтенант Исаак (Игорь) Зильберг, начальник связи - младший лейтенант Леонид Пластинин. В ходе предыдущих экспедиций были обнаружены останки членов экипажа, их личные вещи, планшет, части летной куртки. Все установленные летчики похоронены осенью 2018 года на воинском кладбище в главной базе Северного флота - Североморске. Во время экспедиции 2020 года в месте гибели экипажа рядом с кабиной самолета обнаружены еще некоторые фрагменты останков летчиков, они будут захоронены в той же могиле на воинском кладбище в Североморске.

"Когда эта авиагруппа была сформирована, первоначально она находилась в подчинении сухопутных ВВС, потом ее перебросили на Северный флот. Зильберг и Пластинин были парашютистами-инструкторами, в 1941 году воевали на Черноморском флоте, у них значатся боевые вылеты 1941 года. А Щербинин в авиации с 1929 года, прошел советско-финскую войну, начало Великой Отечественной встретил в военно-морском училище, инструктором был в Качинской школе морских летчиков им. И. В. Сталина. <…> Потом в составе 29-го полка, который летом 1942 года был сформирован, сразу командиром эскадрильи ушел на север", - рассказал участник экспедиции, историк, управделами "Объединения "Отечество" Илья Прокофьев.

Внучка летчика и книга о его судьбе

В этом году впервые в экспедиции принимает участие внучка летчика Георгия Щербинина Ирина Горева, наравне со всеми она несет вахты, разбирает поднятые детали, помогает обеспечивать питание и быт. О том, что останки ее деда обнаружены в озере рядом с Североморском, узнала из телевизионного сюжета, с помощью интернета установила связь с руководителем поискового отряда "Ваенга" Эдуардом Мироновым и приехала на север из Калининграда, где в настоящее время живет вместе с семьей.

"Это произошло 2 ноября 2018 года, мой муж увидел по телевизору сюжет и заинтересовался фамилией Щербинин, сообщил мне, ну а я через сеть "ВКонтакте" нашла этот отряд "Ваенга" и его руководителя Эдуарда Анатольевича. Он рассказал мне, что установили всех троих членов экипажа и найденные останки торжественно захоронили с воинскими почестями на военном кладбище в Североморске", - пояснила Ирина.

Она рассказала также, что в ходе переписки с поисковиками удалось подтвердить, что на фотографии, которую поисковикам предоставили в Центральном архиве Минобороны под Москвой, и на той, что хранится у нее дома, один и тот же человек - ее дед, Георгий Щербинин.

"Он родом из Воронежской области, там рос, потом переехал в Белоруссию, в Орше закончил профтехучилище, в 1929 году вступил в ряды Красной Армии, выбрал летную специальность, стал кадровым офицером. Когда погиб, ему было 33 года, в то время в таком возрасте это был уже очень опытный летчик, потому что по документам ребятам обычно было 20-22 года", - рассказала внучка летчика.

Все, что известно о жизни и службе Георгия Щербинина, о гибели и о его боевых товарищах - экипаже фронтового пикирующего бомбардировщика Пе-2 - Ирина описала в книге "Судьба летчика", которая была издана в Калининграде в 2020 году ограниченным тиражом всего 50 экземпляров. После этой экспедиции, решила Ирина, она дополнит добытые сведения новыми фактами и фотографиями и переиздаст книгу.

О планах и проекте "Крылья Татарстана"

Экспедиция внесена в план работы Поискового движения России, утвержденный Министерством обороны РФ и председателем Поискового движения России, и проходит в рамках проекта "Крылья Татарстана", цель которого - восстановить самолет Пе-2 и разместить его в музее республики.

"У нас идет реставрация самолета Пе-2, 10 тыс. самолетов было сделано только в Казани, двигатели тоже казанские 105-е, которые стояли на Пе-2, и у нас была задача отреставрировать самолет именно для Татарстана. Потому что, к большому сожалению, в Татарстане его нет, только во всей России их два осталось. Мы хотим сделать музей одного экспоната", - поделился планами Коноплев.

Он добавил, что у него есть и личная заинтересованность в успешном окончании этого проекта - оба родных деда Александра Коноплева имеют отношение к фронтовой авиации и к пикирующему бомбардировщику Пе-2. "У меня один дед, по маме, Константин Александрович Голубев, летчиком был, тоже не вернулся с боевого задания, погиб в 1941 году под Борисовым, а второй, по линии отца, Геннадий Александрович Коноплев, всю войну самолеты строил вот такие - Пе-2 в Татарстане, поисковой работой занимаюсь с 1986 года", - рассказал руководитель экспедиции.

На счету общественной молодежной организации "Объединение "Отечество" Республики Татарстан 34 поднятых самолета, 40 летчиков найдены, установлены и захоронены с почестями.